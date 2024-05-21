«Не теряйте надежду»: чем кончатся переговоры о вступлении Украины в ЕС

Официальные переговоры о приеме Молдавии и Украины в ЕС планируют начать 25 июня. Об этом сообщает американская газета Politico.

В каком положении окажется Украина, и могут ли переговоры что-то изменить, нам рассказал политолог Юрий Светов. По словам эксперта, ни у Киева, ни у Кишинева шансов на вступление в Евросоюз нет.

«Эти разговоры – это просто сеанс психотерапии для Украины и Молдавии. Их успокаивают, что «ребята, не теряйте надежду, когда-нибудь мы вас примем», но принимать они не собираются», – заявил собеседник корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Политолог отметил, что одна из причин – положение, в котором оказалась Украина.

«Принимать воющую страну в Евросоюз никто не будет, но утешать и успокаивать этим будут. Ведь, по сути дела, единственное, что может сказать Зеленский украинцам после пяти лет своего президентства – то, что страна якобы на пороге вступления в ЕС», – добавил Светов.

Собеседник также напомнил о выборах в Европарламент, которые пройдут в июле.

«Кто же перед выборами решится сказать, что принимает на свою шею обузу в виде двух беднейших стран Европы. Это сомнительный подарок – необходимость в течение следующего срока платить за Украину и Молдавию», – пояснил политолог.

Эксперт добавил, что выборы ожидают и Молдавию – осенью там выберут президента. Действующий лидер Майя Санду пытается сохранить свое положение.

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