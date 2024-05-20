«Там сложная система»: выяснилось, что ждет Иран после гибели президента Раиси

Весь мир потрясли новости о смерти иранского президента Ибрахима Раиси. Подобные трагедии заставляют задуматься о том, что ждет страну, потерявшую лидера.

В случае смерти президента Ирана, его полномочия переходят к первому заместителю. Эту должность с 2021 года занимает Мохаммад Мохбер. Политолог Андрей Кортунов рассказал, какие изменения могут произойти в государстве в ближайшее время.

«Существует очень упрощенное представление о том, как работает иранская политическая система. На самом деле она очень сложна. Существует многофакторный баланс сил», – пояснил политолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, «основные игроки» в ближайшее время начнут определять свои предпочтения, но принципиально в стране ничего не изменится.

«Едва ли можно говорить о каком-то изменении вектора отношений Ирана со своими соседями или о каких-то радикальных подвижках во внутренней политике, но, тем не менее, спектр возможных преемников президента довольно широк. Есть и более консервативные деятели, и деятели, которых можно условно обозначить как реформаторы», – добавил политолог.

Иран вынужден действовать в тех условиях, которые есть – подчеркнул собеседник. От этого зависят конкретные шаги внешнеполитического руководства.

«Ожидать, что сейчас произойдет какой-то прорыв отношений, невозможно. Например, Байден будет следовать нынешнему курсу, а если придет Трамп, то американский подход к Ирану будет ужесточаться. Точно так же очень трудно предположить, что удастся добиться какого-то прогресса в ирано-израильских отношениях. Поэтому вот эти факторы, безусловно, будут определять и дальнейший внешнеполитический курс», – объяснил эксперт.

В рамках ирано-российских отношений, планировалась поездка президента России в Тегеран для подписания нового соглашения о стратегическом партнерстве.

«Ясно, что теперь этот процесс будет немножко затянут, но ясно также и то, что в итоге такой документ все-таки будет подписан, и, скорее всего, встреча на высшем уровне уже с новым лидером состоится в обозримом будущем. Ведь здесь есть объективное совпадение долгосрочных интересов Ирана и России. Поэтому я думаю, что будет все-таки больше преемственности, чем инноваций», – подытожил Кортунов.

Ранее политолог Сипров раскрыл связь между покушением на премьера Словакии и смертью лидера Ирана.