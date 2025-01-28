Неадеквата с ножом и коктейлем Молотова задержали у здания Капитолия США

Неизвестного с ножом и коктейлем Молотова задержали рядом со зданием Капитолия США в Вашингтоне, сообщил SHOT.

По информации источника, подозрительного мужчину задержали на входе в здание. Полицейские обратили внимание на поведение американца и начали задавать уточняющие вопросы. Во время общения с сотрудниками правоохранительных органов мужчина сообщил, что при себе у него имеются нож и легковоспламеняющаяся жидкость в бутылке. Полицейские сразу же задержали мужчину за «незаконные действия». Мотивы поведения американца на данный момент остаются неизвестными.

Отмечается, что этот инцидент стал уже третьим за месяц с аналогичными обстоятельствами. 2 января возле Конгресса США обнаружили подозрительный автомобиль. Его водитель был допрошен.

9 января полиция задержала мужчину, который пытался пронести в Капитолий мачете и три ножа.

Капитолий США — здание, расположенное в Вашингтоне, округ Колумбия, и являющееся местом заседания Конгресса Соединенных Штатов, который состоит из Сената и Палаты представителей. Капитолий играет важную роль в американской политической системе. В комплексе здания находятся библиотеки, архивные помещения и музеи. Капитолий окружен большим парком и является популярной туристической достопримечательностью.

Ранее, 20 января, сообщалось, что протестующие против политики президента США Дональда Трампа установили перед Капитолием гильотину.