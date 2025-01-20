SHOT: протестующие против политики Трампа установили перед Капитолием гильотину

Перед зданием Капитолия в США появилась гильотина. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Журналисты уточняют, что ее установили именно те американцы, которые протестуют против политики избранного президента США Дональда Трампа. В Капитолии в понедельник проходила церемония инаугурации Трампа.

Напомним, что Трамп в своем выступлении перед законодателями-республиканцами в Конгрессе раскритиковал поступок Джо Байдена, который в последние часы своего президентства решил помиловать 33 «настоящих убийц». По словам Трампа, Байден не пощадил тех людей, кто был убит. Ранее на помилование членов семьи Байдена отреагировала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая сравнила это решение с анекдотом.