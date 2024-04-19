Небензя: США показали свое отношение к палестинцам, не дав принять страну в ООН

Ранее за резолюцию, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН, проголосовали все страны-члены Совбеза международной организации, при воздержавшихся Британии и Швейцарии. США же предпочли наложить вето на документ.

Произошедшее резко осудил постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, таким образом Вашингтон в очередной раз показал свое истинное отношение к простым палестинским гражданам.

«По сути, речь шла о простом вопросе: достойны ли палестинцы быть частью мировой семьи, принимать полноценное участие во всех решениях международной жизни. Для Вашингтона палестинский народ не имеет права на свое государство», — сказал Небензя, его цитирует РИА Новости.

Российский дипломат отметил, что для США ирные жители Палестины лишь препятствие на пути реализации интересов Израиля.

Ранее Небензя призвал Совбез ООН рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении Израиля.