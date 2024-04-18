Небензя призвал Совбез ООН рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении Израиля

Москва убеждена, что Совет Безопасности ООН должен в кратчайшие сроки заняться рассмотрением вопроса о возможном введении санкционных ограничений в отношении Израиля за неисполнение резолюции СБ, требовавшей прекратить огонь в Газе на период Рамадана. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Российский дипломат напомнил Совбезу, что невыполнение обязательных резолюций должно иметь результат в виде санкций в отношении нарушителя. Небензя выразил официальную позицию РФ заявив, что СБ должен в срочном порядке рассмотреть данный вопрос.

Он также напомнил о том, что резолюция 2728, требовавшая прекращения огня в Газе на период Рамадана, так и не была выполнена по итогу.

Ранее сообщалось, что израильское руководство определилось с ответным ударом по Ирану и союзникам.