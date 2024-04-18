Небензя призвал Совбез ООН рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении Израиля
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Москва убеждена, что Совет Безопасности ООН должен в кратчайшие сроки заняться рассмотрением вопроса о возможном введении санкционных ограничений в отношении Израиля за неисполнение резолюции СБ, требовавшей прекратить огонь в Газе на период Рамадана. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, его слова передает информационное агентство РИА Новости.
Российский дипломат напомнил Совбезу, что невыполнение обязательных резолюций должно иметь результат в виде санкций в отношении нарушителя. Небензя выразил официальную позицию РФ заявив, что СБ должен в срочном порядке рассмотреть данный вопрос.
Он также напомнил о том, что резолюция 2728, требовавшая прекращения огня в Газе на период Рамадана, так и не была выполнена по итогу.
Ранее сообщалось, что израильское руководство определилось с ответным ударом по Ирану и союзникам.