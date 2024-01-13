Небензя: у Запада нет мандата на cиловые действия в Красном море

У самопровозглашенной коалиции Запада нет никакого легитимного мандата на силовые действия в Красном море, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания СБ организации. Его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Российский дипломат указал на разницу между защитой коммерческого судоходства и бомбежкой других государств. Он подчеркнул, что атаки на коммерческие суда являются недопустимыми, но и действия Соединенных Штатов с союзниками являются непропорциональными и незаконными.

Дипломат заявил, что у США и союзников нет объективных аргументов в защиту своих действий, так как их не может существовать. Небензя заявил, что западные страны нарушили закон, и у них нет оснований для атаки на Йемен, являющийся суверенным государством.

Представитель российской дипмиссии также указал на то, что Вашингтон и Лондон заявляют о своем праве на самооборону, но делают это в тысячах миль от границ своих стран. Небензя подчеркнул, что право, на которое ссылаются правительства, не распространяются на коммерческие суда под флагами третьих государств. Он назвал действия Запада нарушающими Устав ООН и нормы международного права. Более того, они могут способствовать эскалации ближневосточного конфликта, заключил дипломат.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что не считает нужным согласовывать удары по Йемену с Конгрессом.