«Нельзя держать опытных воинов в тылу»: выяснилось, как смерть Пригожина может изменить ход СВО

Под Тверской областью произошло крушение бизнес-джета Embraer Legacy. По данным МЧС, все 10 пассажиров, находившиеся на борту, погибли. Росавиация отмечает, что в этом перечне был и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Его гибель, как рассказал политолог Александр Андрианов, теоретически может повлиять на ход СВО.

«Как мы помним, после бунта Пригожина «вагнеровцы» покинули зону боевых действий и переместились в Белоруссию. Там они напрямую не участвовали ни в каких сражениях, хотя и служили важным отвлекающим фактором», — рассказал Андрианов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседника, российская ЧВК «держала в страхе» Польшу, страны Прибалтики, чтобы они сфокусировались на защите собственных границ, а не отправляли наемников и вооружение Украине.

«Но теперь, после смерти Пригожина, не исключено, что «вагнеровцы», перейдут в подчинение Минобороны, подпишут контракты. Может, как раз снова будут отправлены в зону СВО для решения боевых задач, потому что держать опытных, прошедших огонь и воду воинов в тылу, наверное, не совсем правильно с тактической точки зрения», — поделился политолог.

Эксперт подчеркнул, что при живом Пригожине, который утратил доверие власти, это было невозможно. Сейчас же, при новом руководстве, ЧВК «Вагнер» вполне может снова отправиться в бой.

Ранее выяснилось, что будет делать ЧВК «Вагнер» в Африке после смерти Пригожина.