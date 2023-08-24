«Есть план действий»: выяснилось, что будет делать ЧВК «Вагнер» в Африке после смерти Пригожина

Вся страна обсуждает громкую трагедию, которая произошла в Тверской области с бизнес-джетом Embraer — 135 (EBM-135BJ). Лайнер с десятью пассажирами рухнул, по информации МЧС погибли все. В обстоятельствах случившегося разбираются следственные органы.

Как гласит список, обнародованный Росавиацией, на борту были глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин. Несколько СМИ и председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уже подтвердили их гибель.

Эксперты отмечают, что Запад может попытаться воспользоваться этим трагическим происшествием, чтобы перехватить инициативу ЧВК в Африке.

«Западные страны начнут активные действия по вытеснению «Вагнера» из Африки. Но лидеры стран Африканского континента, в государствах которого бойцы ЧВК помогают поддерживать безопасность, выразили абсолютную заинтересованность в продолжении сотрудничества с «Вагнером», — рассказал политолог Алексей Ванифатов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его мнению, ожидать ухудшения ситуации в Африке на фоне гибели Пригожина не стоит.

«В Африканском офисе ЧВК есть план действий на случай обезглавливания компании, и командиры будут неукоснительно его выполнять, учитывая внешние обстоятельства», — заявил эксперт.

В том, что африканская военная кампания продолжится, не сомневается и заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Очень много они делали, делают и будут делать в Африке для продвижения имиджа российской державы, которая помогает обеспечивать безопасность в африканских государствах. Это именно то, что их сейчас волнует. Так что, у нас очень хорошие добрые отношения. Как сказал глава МИД Сергей Лавров, мы продолжаем взаимодействовать с африканскими государствами», — отметил политолог.

Ранее мы рассказывали, что будет с ЧВК «Вагнер» в случае гибели Пригожина.