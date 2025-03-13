Нетаньяху назвал ООН антисемитской организацией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с резкой критикой в адрес Организации Объединенных Наций (ООН), назвав ее антисемитской и прогнившей. Так он выразился после недавнего отчета Совета ООН, в котором содержатся обвинения против Израиля, касающиеся разрушения медицинских учреждений и введения мер против рождаемости, передает РИА Новости.

Нетаньяху обвинил ООН в поддержке терроризма и нерелевантности к реальным проблемам, с которыми сталкивается Тель-Авив. Премьер-министр утверждает, что международная организация выдвигает ложные обвинения, способствующие дезинформации о действиях израильских властей.

«Вместо того чтобы сосредоточиться на преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных террористической организацией ХАМАС во время самой страшной резни против еврейского народа со времен холокоста, ООН снова выбирает путь нападок на Государство Израиль», — отметил Нетаньяху.

В феврале 2025 года министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар уже объявлял о намерении страны выйти из Совета по правам человека ООН. Однако пресс-секретарь Совета Паскаль Сим отметил, что США и Израиль технически не могут покинуть организацию, поскольку они не являются ее полноценными участниками.

Ранее руководитель Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам Филиппе Лаззарини сообщил о крупнейшей за 58 лет операции Израиля по сносу лагеря беженцев на севере западного берега реки Иордан.