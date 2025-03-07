В ООН сообщили о крупнейшей за 58 лет операции Израиля по сносу лагеря беженцев

Израильская армия приступила к самой масштабной за последние полвека операции по уничтожению лагеря палестинских беженцев. Об этом в соцсети Х сообщил Филиппе Лаззарини, руководитель Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам.

По словам главы БАПОР, ЦАХАЛ приступила 7 марта к сносу лагеря Нур-Шамс, который находится в Тулькарме, на севере западного берега реки Иордан. Это становится самой масштабной операцией с 1967 года.

«Эта операция является самой продолжительной и разрушительной со времен второй интифады», — указал он.

Лаззарини добавил, что в планах израильской армии снести 16 зданий. В последний раз такая акция привела к крупнейшему перемещению палестинцев на другую территорию.

Ранее появились сообщения о том, что израильские спецслужбы сорвали террористическую атаку на западном берегу реки Иордан, предотвратив использование бомбы весом 100 кг. Ее намеревались применить против военнослужащих Армии обороны Израиля.