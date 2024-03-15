Западные партнеры Киева мешают тратить Украине выделяемые ей средства для производства собственного оружия, пишет издание Newsweek . Эти деньги Запад тратит на реализацию собственных интересов.

«Из 68 миллиардов долларов помощи, одобренной Конгрессом для Киева, почти 90 процентов тратятся в США», — говорится в материале.

По мнению авторов статьи, западные страны вместо поддержки украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) настаивают на том, чтобы для Украины закупалось иностранное вооружение. Производители оружия на Украине не имеют права продавать его заграницу, поскольку не имеют соответствующих лицензий.

Издание, ссылаясь, на источники в украинской оборонной промышленности пишет, что без государственных заказов украинским оружейным предприятиям придется уволить часть своих сотрудников, а также сократить производственные мощности. Такие меры негативно повлияют на боеспособность Украины, подчеркивается в статье.

Накануне США объявили о выделении первого в 2024-м году пакета военной помощи Украине. С начала специальной военной операции РФ на Украине он стал 55-м по счету. В этот раз на нужды Киева Вашингтон выделил 300 миллионов долларов.

Как объяснили в Пентагоне, такую сумму удалось запросить у поставщиков, добившись при этом снижения цен на восполнение ранее переданных Украине оружия и боеприпасов.

В апреле 2022 года Министерство обороны РФ направило ноту протеста странам, которые бесконтрольно поставляют на территорию Украины свои оружие и боеприпасы, в том числе натовского образца, однако никакой реакции на это не последовало.

Ранее мы сообщали, что военный эксперт Владимир Ераносян считает, что Вашингтон приписывает свои планы по ядерному оружию Москве.