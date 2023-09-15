«Ни одна страна не рискнет»: грозит ли реальный арест Александру Лукашенко
Политолог Ванифатов объяснил, чего хочет добиться Запад арестом Лукашенко
Фото: [Михаил Метцель/POOL/ТАСС]
Европарламент призвал выдать ордер на арест президента Белоруссии Александра Лукашенко. Причина — поддержка России в вопросах конфликта на Украине.
Однако, как рассказал политолог Алексей Ванифатов, признание Европарламентом Лукашенко соучастником якобы преступлений на Украине не несет никакой юридической силы.
«Ордер на его арест может выдать только Международный уголовный суд (МУС), но это только дело времени. Скорее всего, об этом ордере будет объявлено украинским филиалом данной организации, который не так давно открыли в том числе и для этих целей», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
При этом, уточнил он, говорить о каком-то реальном правосудии в МУС не приходится.
«С выдачей ордера на арест Лукашенко Запад пытается остановить любые контакты нашего Союзного государства со странами глобального юга, но эта устаревшая тактика не даст каких-то значимых результатов США и их союзникам. А с учетом того, что сейчас в Белоруссии есть ядерное вооружение, ни одна страна не рискнет воспользоваться этим ордером», — подытожил эксперт.
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