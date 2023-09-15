«Ни одна страна не рискнет»: грозит ли реальный арест Александру Лукашенко

«Ордер на его арест может выдать только Международный уголовный суд (МУС), но это только дело времени. Скорее всего, об этом ордере будет объявлено украинским филиалом данной организации, который не так давно открыли в том числе и для этих целей», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».