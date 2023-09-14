«Выработают единую тактику»: зачем Путин встретился с Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию на встречу с президентом России Владимиром Путиным. О прибытии Лукашенко сообщил «Пул Первого».

Политолог Алексей Ванифатов считает, что на встрече лидеры России и Белоруссии обсудят события, которые произошли с момента их последней встречи.

«Одной из главных тем обсуждений станут действия ОДКБ в случае эскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном. Фактически Ереван входит в эту организацию, но после последних слов Пашиняна возникают большие вопросы по поводу членства Армении в ОДКБ», — рассказал Ванифатов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, главы государств также обсудят результаты форумов БРИКС и G20.

«Для наших государств эти события прошли с однозначным успехом. Запад очень болезненно принял свое поражение на саммите G20. Поэтому Европарламент продемонстрировал всю свою обиду, приняв резолюцию против белорусских властей», — пояснил собеседник.

По словам политолога, резолюция Европарламента, в которой власти Белоруссии названы одними из виновников украинского конфликта, не имеет никакого значения. Тем не менее, Владимир Путин и Александр Лукашенко могут затронуть ее в своей беседе.

«Также стороны выработают единую тактику поведения на Генассамблее ООН. Они планируют убедить все большее количество стран в том, что Запад играет пагубную роль в украинском конфликте», — заключил Ванифатов.

Ранее Лукашенко назвал глупыми требования вывести ЧВК «Вагнер» из Белоруссии.