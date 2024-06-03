США стоило бы более осторожно следить за применением их вооружения в отношении РФ из-за угрозы ядерного столкновения. Соответствующее заявление сделал директор Центра мира и свободы Независимого института Иван Эланд в своей статье для National Interest .

Эланд заявил, что Штатам стоит заострить внимание на частом самоуправстве Украины в вопросе использования западного оружия против РФ.

Он указал на то, что это должно убедить Штаты проявлять больше осторожности в вопросе предоставления дальнобойного вооружения, но вместо этого глава государства Джо Байден разрешил украинской стороне использовать это оружие для ударов по РФ.

Аналитик также считает, что предпринятая американской стороной попытка эскалации текущего конфликта может привести к столкновению с ядерной державой в виде РФ.

Ранее бывший аналитик Пентагона Квятковски обвинила Байдена в эскалации конфликта на Украине.