Решение главы Соединенных Штатов Джо Байдена разрешить Украине применять американское вооружение для ударов по территории РФ провоцирует эскалацию текущего конфликта, разрушение НАТО и Евросоюза, и указывает на желание Вашингтона убить как можно больше людей на Украине. Соответствующее заявление сделала экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски в беседе с информационным агентством РИА Новости .

По словам эксперта, данные изменения в политике Байдена ведут к эскалации конфликта, несмотря на тот факт, что разрешение было дано пока только на уровне Харькова. Данное решение президента свидетельствует о том, что в Вашингтоне и НАТО творится «политический беспорядок», подчеркнула она. Аналитик выразила опасения, что за этим последуют последствия для Украины и всей Западной Европы.

Она также выразила мнение, что данное разрешение Байдена не приведет к ядерному противостоянию, которого, тем не менее желают определенные люди, стоящие во главе Штатов. Своим решением Байден продемонстрировал свое желание убить как можно больше украинцев и уничтожить саму республику, заключила Квятковски.

Накануне сообщалось, что Зеленский начнет бороться с западными агентами в Киеве.