По информации источника, всего ВСУ лишились 68 единиц военной техники. Отмечается, что за 2023-й год Киев получил 168 бронемашин Bradley, 120 из которых были активно задействованы в операциях на поле боя. Остальную часть зарезервировали для запчастей, обучения и экстренной замены.

Автор материала пишет, что около 68 машин Bradley были либо уничтожены, либо повреждены, либо брошены на линии боевого соприкосновения. По информации источника, некоторые БМП уже изучают российские военные для того, чтобы выявить их недостатки.

27 февраля Министерство обороны РФ сообщило, что ВС России уничтожили до 485 военнослужащих ВСУ, а также танк Abrams и три БМП Bradley.

Bradley представляет собой пехотную боевую машину, состоящую на вооружении США. Такое название техника получила в честь генерала Омара Брэдли, прославившегося как успешный военачальник во Второй мировой войне. Помимо США и Украины, Bradley состоят на вооружении Саудовской Аравии.

Ранее военный эксперт Марочко сообщил, что в ВСУ увеличилось число женщин-военнослужащих.