Марочко рассказал, что в ВСУ выросло число женщин-военных

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в ВСУ выросло число женщин-военнослужащих. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости .

По его словам, заметный рост женщин-военных наблюдается на сватовском и кременском участке фронта в Донбассе.

Как отметил Марочко, специалисты радиоэлектронной разведки ВС РФ отмечают возросшее количество абонентов с женским голосом на линии боевого соприкосновения.

«В ходе анализа переговоров стало известно, что среди них есть офицеры младшего и среднего звена, которые управляют ведением боевых действий», — отметил Марочко.

В последнее время СМИ часто пишут о том, что ряды ВСУ пополняются женщинами-военнослужащими. Ранее депутат Государственной думы РФ Виктор Водолацкий сообщил, что под Кременной и Сватово женщины часто попадают в плен к российским военнослужащим.

Водолацкий отмечал, что в этой местности замечен рост числа женщина, которые входят в состав нацбатальонов «Азов»* и «Айдар»*.

Ранее мы также сообщали, что в Авдеевке погибли три женщины-военнослужащие ВСУ.

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