Nikkei: G7 не планирует размораживать активы России после завершения конфликта на Украине

Страны «Большой семерки» сохранят замороженные российские активы, находящиеся на западе, даже после фактического окончания военных действий в Украине. Об этом сообщило японское издание Nikkei, ссылаясь на осведомленные источники.

По их данным, основным условием для разблокировки российских активов в Евросоюзе, США и других западных странах станет компенсация инфраструктурных убытков, понесенных Украиной в результате действий России.

В противном случае, как пояснили источники, эти активы останутся под замком на неопределенный срок.

Планируется, что соответствующее положение будет включено в совместное заявление лидеров G7 до конца октября.

В этом заявлении также ожидается, что страны «Большой семерки» подтвердят, что Украина получит кредит в размере 50 млрд долларов. Данный заем будет выплачен за счет доходов от замороженных российских активов.

Ранее сообщалось, что Лондон выдаст Киеву $2,93 млрд за счет замороженных активов России. После начала военного конфликта на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти 50% валютных резервов на сумму около €300 млрд.