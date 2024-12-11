Новые сирийские власти будут рассматривать вопрос сохранения военных баз России на своей территории с точки зрения выгоды своего народа. Такое заявление сделал оппозиционный политик Мухаммед Аллуш. Его слова привел ТАСС.

Аллуш утверждает, что вопрос, связанный с наличием военных баз РФ в Сирии, будет решаться суверенным решением нового правительства.

«Вопрос обязательно будет рассмотрен с точки зрения выгод и интересов сирийского народа, а также интереса России», — указал он.

Политик добавил, что при решении о сохранении в стране баз США будет использоваться точно такой же подход. Он выразил надежду, что в Сирии установится мир и в ней не будут присутствовать войска других стран.

Сейчас, по мнению Аллуша, для нового правительства приоритетом является строительство нового государства, а также возвращение в Сирию беженцев, которые ранее выехали далеко за ее пределы. При этом новые власти не планируют превращать страну в исламское государство. По их мнению, такой вариант не подходит сирийскому народу и даже вреден для него.

Ранее сообщалось, что незадолго до захвата власти в Сирии оппозиция получила военную помощь со стороны Украины. Киев передал штабу повстанцев дроны и опытных операторов для их использования. Они тем самым поддержали организацию, которая была признана террористической Организацией Объединенных Наций.