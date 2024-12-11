Незадолго до падения режима Башара Асада Украина оказала военную помощь повстанцам в Сирии, как сообщил обозреватель газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнатиус, ссылаясь на неназванные источники.

Источники утверждают, что это произошло примерно четыре-пять недель назад. Киев передал 20 опытных операторов дронов и около 150 дронов с камерой от первого лица в штаб повстанцев в Идлибе, чтобы оказать поддержку террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

По оценкам западных разведок, действия Украины оказали небольшое влияние на свержение Асада.

Два месяца назад министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина обучает членов «Хайят Тахрир аш-Шам» новым методам создания БПЛА для ведения боевых действий против русских войск в Сирии.

Ранее сообщалось, что в разграбленном дворце Асада нашли верблюда в драгоценных камнях и портрет Елизаветы II.

*запрещенная в РФ террористическая организация.