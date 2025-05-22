Новый раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в Ватикане

В середине июня, возможно, состоится второй раунд переговоров между российской и украинской делегациями. Он будет проходить в Ватикане.

Об этом со ссылкой на источники сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, на этих переговорах также будут присутствовать представители США, а именно госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио и спецпосланник по Украине Кит Келлог.

Напомним, новый папа римский Лев XIV выразил готовность поспособствовать мирному процессу на Украине. В частности, понтифик сказал, что Ватикан может использоваться в качестве площадки для переговоров. Глава Белого дома Дональд Трамп положительно отреагировал на данное предложение.

Ранее сообщалось о том, что Заявление Медведева по Украине вызвало тревогу на Западе.