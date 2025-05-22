Заявление Медведева по Украине вызвало тревогу на Западе
Британский аналитик Меркурис призвал Запад и Киев прислушаться к Медведеву
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Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что нынешние переговоры — последний шанс Украины на мир и если они не состоятся, то Киев ждет только безоговорочная ситуация.
Слова Медведева прокомментировал британский аналитик Александр Меркурис. Он обратился к Западу и Киеву с призывом серьезно отнестись к данному заявлению.
Он отметил, что высказывание Медведева не является ультиматумом, это последнее предупреждение в первую очередь Западу.
«Зеленский и киевский режим пока что видится как недоговороспособная сторона. Возможно, он сказал это слишком жестко, но зато все поняли смысл», — заявил Меркурис на YouTube.
Ранее Медведев резко высказался о полномочиях действующей власти на Украине.