Заявление Медведева по Украине вызвало тревогу на Западе

Британский аналитик Меркурис призвал Запад и Киев прислушаться к Медведеву

Политика

Фото: [flickr.com]

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что нынешние переговоры — последний шанс Украины на мир и если они не состоятся, то Киев ждет только безоговорочная ситуация.

Слова Медведева прокомментировал британский аналитик Александр Меркурис. Он обратился к Западу и Киеву с призывом серьезно отнестись к данному заявлению.

Он отметил, что высказывание Медведева не является ультиматумом, это последнее предупреждение в первую очередь Западу.

«Зеленский и киевский режим пока что видится как недоговороспособная сторона. Возможно, он сказал это слишком жестко, но зато все поняли смысл», — заявил Меркурис на YouTube.

Ранее Медведев резко высказался о полномочиях действующей власти на Украине.