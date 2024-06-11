Американским пограничникам в штате Калифорния было приказано незамедлительно высылать из страны нелегальных мигрантов из РФ и еще 5 стран бывшего СССР. Об этом сообщило местное издание NYP со ссылкой на соответствующий документ.

Сообщается, что приказ направлен только на россиян и граждан еще 5 стран. В то же время, жители остального восточного полушария в виде африканцев, азиатов и европейцев могут оставаться в Соединенных Штатах на время разбирательства их дел о депортации.

Журналисты уточнили, что речь идет о мигрантах из РФ, Грузии, Молдавии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Подчеркивается также, что приказ затрагивает участок границы возле Сан-Диего, популярного среди незаконных мигрантов из восточных стран.

Ранее американский политик Рамасвами заявил, что Вашингтон хочет добиться смены политического режима в России.