Американское руководство в лице администрации президента Джо Байдена хочет организовать смену режима в РФ и начинает говорить о нападении на страну, заявил в воскресенье, 9 июня экс-кандидат в президенты Соединенных Штатов Вивек Рамасвами в своих социальных сетях.

В своем посте политик указал читателям на то, что им стоит внимательнее слушать речи президента Штатов и двухпартийную фракцию разжигателей конфликта на территории Украины. По мнению Рамасвами, теперь речь идет не только о «защите» Украины. Сумасшедшее руководство Америки говорит так, как будто хочет настоящей войны с Россией, опасается он.

Политик также выразил мнение, что причина, по которой Вашингтон никогда ранее не заявлял о цели конфликта на Украине, заключается в том, что Штаты хотели гибкости. Правительство добивается того, чего хотело с самого начала – смены режима в РФ, заявил Рамасвами.

Накануне политолог Доктороу выразил мнение, что США не рискнут пойти на ядерную войну с Россией.