Срок полномочий Джозефа Байдена на посту президента США подходит к концу. Из-за этого американский лидер находится в грустном состоянии, пишет газета The New York Times (NYT).

Как отмечает источник, Байден, который стал известен как один из «самых бедных законодателей» в истории Конгресса США, высказал сожаление по поводу своего решения не подписывать чеки помощи, когда весь мир боролся с COVID-19.

В своих публичных выступлениях президент делал намеки на свои тяготы и недовольство текущей ситуацией в стране. В публикации отмечается, что союзники описывают настроение Байдена как задумчивое, а местами сердитое.

Байден, как сообщают источники в Белом доме, не стал давать комментариев по поводу недавних действий, включая решение о помиловании своего сына Хантера.

Несмотря на трудности, Байден сохраняет оптимизм относительно своего будущего. Он считает, что ключом к укреплению экономики США является поддержка среднего класса. Глава государства с иронией вспоминает свои 36 лет, проведенные в Конгрессе. Он заявил, что решение быть там самым «бедным» было глупым.

В следующем месяце Байден планирует навестить Папу Римского Франциска. По информации NYT, в Ватикане он надеется найти утешение и вдохновение. Кроме того, президент поручил Пентагону продолжить наращивать поставки вооружений на Украину, подчеркивая необходимость поддержки Киева.

Байден также сообщил своим советникам, что не сожалеет о дебатах с победителем выборов президента США республиканцем Дональдом Трампом в июне, хотя тогда и хотел изменить дату проведения поединка из-за простуды.

Ранее газета The Hill сообщила, что президент США Джо Байден осудил массированный удар ВС РФ по Украине.