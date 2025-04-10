NYT: США лишат поддержки страны, где изначально не планировали прекращать помощь

США хотят сократить финансовую помощь странам, ранее не входившим в перечень государств, которым Вашингтон не захотел оказывать поддержку. Об этом стало известно изданию The New York Times (NYT).

Отмечается, что новая администрация Белого дома намерена прекратить финансирование программ ООН в таких странах, как Афганистан, Иордания, Йемен, Ирак, Республика Конго, Ливан, Мадагаскар, Мали, Нигер, Нигерия, Сирия, Сомали, Чад и Эквадор.

По информации NYT, это решение последовало после сокращения программ помощи, инициированного президентом США Дональдом Трампом. Сокращение поддержки вызвало значительные опасения среди гуманитарных организаций и местного населения, активно зависящего от международной помощи.

Как пишет издание, отказ от помощи наиболее резко отразится на Афганистане, где 2 млн человек зависят от поставок продовольствия, а также на Йемене, где обычная еда поступает к 2,4 млн граждан.

Гуманитарные организации выразили глубокую озабоченность складывающейся ситуацией. Собеседник NYT из Агентства США по международному развитию (USAID) рассказал, что о прекращении программ финансирования они узнали только от представителей гуманитарных организаций.

В начале февраля 2025 года администрация Трампа приняла решение о приостановке деятельности USAID. В Белом доме заявили о намерении аннулировать до 92% контрактов, заключенных этим агентством.

10 марта государственный секретарь США Марко Рубио сообщил о прекращении действия 83% программ USAID. Это привело к аннулированию 5,2 тыс. контрактов, на которые были выделены десятки миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отсрочил введение пошлин для ряда «сговорчивых» стран.