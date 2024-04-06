NYT: ВС США и ЦАХАЛ перешли в повышенную готовность в ожидании атаки Ирана

ВС США и Израиля привели в состояние повышенной готовности после того, как появились сообщения о вероятной скорой атаке по израильской территории со стороны Ирана. Об этом заявили журналисты издания NYT со ссылкой на информированные источники.

Накануне журналисты телевизионного канала CBS сообщили о том, что в США и Израиле ожидают ответного удара с иранской стороны. Там напомнили, что недавно на израильское посольство в Дамаске также была нанесена атака.

Издание сообщило о том, что ВС Америки в восточном регионе были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Израиль также перевел свой ЦАХАЛ в состояние готовности, отменив увольнения из расположения для боевых частей и дополнительно призвав резервистов в ПВО-подразделения.

Журналисты также выяснили в беседе с двумя официальными лицами Ирана, что ВС страны приведены в состояние готовности.

Ранее поступала информация о том, что Байден пригрозил Нетаньяху прекратить американскую помощь из-за действий ЦАХАЛ в Газе.