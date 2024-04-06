Axios: Байден пригрозил Израилю прекращением помощи из-за операции в Газе

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выдвинул ультиматум израильскому лидеру Биньямину Нетаньяху, пригрозив прекращением поддержки восточного государства в случае, если оно не изменит способы проведения операции в Газе. Об этом сообщили авторы портала Axios со ссылкой на источники.

Как утверждают собеседники портала, глава американского государства выдвинул ультиматум израильскому премьеру в ходе телефонного звонка, состоявшегося недавно. Согласно условиям Байдена, либо израильская сторона меняет курс своей операции в Газе, либо Америка больше не сможет ей помогать. Данную информацию журналистам дали сразу 3 источника.

Сообщается также, что президент Штатов не уточнял, что именно имеет в виду, говоря о потере поддержки со своей стороны, и он также не упоминал в данном контексте вероятность остановки поставок оружия для Израиля. Тем не менее источники утверждают, что это был «самый жесткий» разговор двух лидеров, как по его тону, так и по содержанию с 7 октября.