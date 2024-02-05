Украинские ВС «отдали инициативу» российским войскам на фоне дефицита солдат и боеприпасов. Соответствующее заявление сделали журналисты из New York Times в своем последнем материале.

Автор заявил, что украинская сторона оказалась в ситуации, когда она уступает как по количеству живой силы, так и по вооружению. Они отдали инициативу России, добавил он.

В издании отмечают, что на фоне острого дефицита снарядов для артиллерии, украинцы вынуждены экономить их. По словам журналистов, им также не хватает комплектующих для ремонта и обслуживания своей техники. Авторы выразили мнение, что главной и единственной тактикой для ВСУ в данный момент является удержание имеющихся позиций.

Согласно информации газеты, на ряде фронтовых участков ВС РФ могут выпускать в 5 раз больше снарядов, чем противник. Журналисты заявили, что украинская сторона пытается заполнить нехватку в артиллерийских снарядах БПЛА-камикадзе, которые, по словам украинского майора Сергей Бетс, не показывают себя достаточно эффективно.

Ранее депутат Слуцкий заявил, что РФ в любом случае должна выполнить все цели своей СВО.