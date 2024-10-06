The Conversation: Байден озвучит новый план для Украины перед отставкой

Президент Украины Джозеф Байден озвучит новый план для Украины перед отставкой, сообщила в своей колонке для издания The Conversation профессор международных отношений в Лондонском университете Royal Holloway Мишель Бентли.

Она отметила, что Байден намерен обеспечить продолжение поддержки Киеву со стороны Вашингтона в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Бентли подчеркнула, что Байдена волнует вопрос о результатах своей работы на посту главы Штатов. По ее мнению, достигнутый на Украине прогресс стал бы завершающей стадией его работы на этой должности.

«Кроме того, Байден хочет оставить свое наследие. Президентский пост был целью всей его карьеры, и он надеялся на второй срок. Его волнует результат работы на этом посту. Достигнутый в последнюю минуту прогресс по Украине стал бы завершающей победой, которая надолго запомнится», — пишет она.

Ранее Байден санкционировал резкое увеличение помощи Украине в области безопасности на 8 млрд долларов. Отмечается, что Минобороны США должно направить все средства на поддержку ВСУ, чтобы избежать перераспределения денег.

Бентли отметила, что Байден станет «хромой уткой» после дня выборов 5 ноября и до инаугурации 20 января. В этот период президенты могут протолкнуть важные политические решения, но их уже будет ограничено.

На данный момент представитель республиканской партии Дональд Трамп немного отстает от последовательницы Байдена — вице-президента США Камалы Харрис (разрыв между ними составляет около 2,5% — 48,4 против 45,9%).

Ранее издание The New York Times сообщило, что Дональд Трамп и президент России Владимир Путин обсуждали поставки оружия США на Украину еще в 2017 году.