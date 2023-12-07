«Очень плохо учатся»: чем мигранты из Киргизии поплатятся за поддержку санкций против России

Министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил, что его страна не намерена нарушать антироссийские санкции. По словам политика, Бишкек настроен на сотрудничество и с РФ, и с Украиной, и с Западом.

Политолог и гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров рассказал нам, как отразится на отношениях Киргизии и России такое решение.

«К сожалению, ряд бывших советских республик привык вести паразитический образ жизни и существовать в значительной степени за счет ресурсов РФ. Именно оттуда в Россию приезжает огромное количество мигрантов. А вот так называемая политика многовекторности, которую проводят и Казахстан, и Киргизия, зачастую приводит к серьезным проблемам внутри этих стран», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Западные спецслужбы, по его словам, чувствуют себя вольготно и в Киргизии, и в Казахстане — они практически полностью контролируют СМИ в этих странах, оказывают огромное влияние и на их политику, и на бизнес.

«Ничем хорошим попытки услужить сразу всем никогда и нигде не заканчивались. Но, видимо, наши южные соседи очень плохо учатся, в том числе и на собственном опыте. Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана, уже заявлял, что республика будет следовать западным санкциям против России. Лидер Киргизии просто повторил за казахами это», — сообщил эксперт.

Десуверенизация государств, считает политолог, не приведет ни к чему, кроме появления американских военных баз на их территории и полной утраты контроля над национальной экономикой.

«Если они хотят стать колонией США, Россия неспособна что-либо противопоставить такому желанию. В конечном счете от этого пострадает киргизский народ. Значительная часть трудоспособного населения Киргизии работает в России и за счет этого содержит свои семьи на Родине. Они могут столкнуться с увеличением ответственности за правонарушения, усиленным контролем, вплоть до цифровых меток, и другого рода ужесточения отношения к ним», — предупредил Сипров.

Что касается просьбы Киргизии о выдаче полисов мигрантам, чтобы они могли лечиться бесплатно, не покидая Россию, добавил наш собеседник, ее теперь можно будет даже не рассматривать.

«Россия не будет предоставлять равные права для своих граждан и трудовых мигрантов из стран, ведущих двуличную и, откровенно говоря, подлую политику», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, как Россия ответит Финляндии на закрытие границ и грубость.