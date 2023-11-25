«Не вправе запретить делать глупости»: как Россия ответит Финляндии на закрытие границ и грубость

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо ответил на заявления представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Хельсинки не консультировались с Москвой по поводу закрытия КПП на границе. Политик заявил, что его страна не будет вести дискуссий на эту тему.

Политолог и гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров рассказал нам, как Россия могла бы ответить на грубость с финской стороны.

«Формально премьер-министр Финляндии прав. Это суверенное государство, и мы не вправе запретить ей делать откровенные глупости. Орпо пытается сейчас показать, что он действует независимо, чтобы немножечко поднять свою популярность внутри страны и чтобы показать своим новым хозяевам — блоку НАТО — что Финляндия полностью следует в мейнстриме этой организации и проводит агрессивную политику по отношению к России», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Закрытие погранпереходов, добавил эксперт, вполне логично и ожидаемо. Экономические отношения между Россией и Финляндией были практически свернуты еще в 2022 году — торговый оборот снизился почти в три раза.

«России следовало бы предпринять симметричные шаги — окончательно разорвать торгово-экономические отношения. В первую очередь — прекратить поставки в Финляндию удобрений, сырья, комбикормов и фармацевтических компонентов. Другой шаг, который мы могли бы осуществить в качестве ответа, это прекращение транзита финских товаров в Центральную Азию, прежде всего в Казахстан и Киргизию. Подобное решение приведет к тому, что за счет резкого увеличения логистического плеча продукция из Финляндии станет неконкурентоспособной в регионе», — подчеркнул Сипров.

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