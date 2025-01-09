Одна из стран НАТО оставит закрытой границу с Россией из-за угроз безопасности

По данным РЕН ТВ, Финляндия продолжит держать границу с Россией закрытой из-за угроз безопасности. К ним относятся рост нелегальной миграции и якобы активность российского теневого флота.

Финский премьер-министр Петтери Орпо подтвердил, что граница между Финляндией и Россией останется закрытой. По его словам, ситуация на восточной границе не изменилась, и это является основным фактором, мешающим открытию контрольных пунктов.

Одной из главных угроз, по мнению властей, является российский теневой флот, с которым Европейский союз и НАТО активно ищут способы противодействия. Хотя незадолго до этого в Финляндии прошли акции протеста, на которых граждане выступили за открытие КПП на границе с Россией. Эти демонстрации состоялись 15 декабря 2024 года.

Решение о закрытии границы было принято в связи с резким увеличением числа нелегальных мигрантов. Это и стало причиной введения строгих мер осенью 2023 года. В ответ на сложившуюся ситуацию президент Финляндии подписал закон 16 июля 2024 года, который ограничивает прием беженцев на границе с Россией. Кроме того, начиная с 1 сентября 2024 года правительство ужесточило правила въезда в страну.

Ранее западные политики задумались о том, как сохранить лицо перед гражданами своих стран в случае перезагрузки отношений с Россией.