В Финляндии заявили о желании властей «сохранить лицо перед населением на случай перезагрузки отношений с РФ»

Политика

Фото: [pxhere.com]

Западные политики задумались о том, как сохранить лицо перед гражданами своих стран в случае перезагрузки отношений с Россией.

Такое мнение на своей странице в соцсети высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

По словам эксперта, сейчас этот вопрос является самым обсуждаемым среди европейских чиновников.

Данный сценарий возможен, если не произойдет эскалации российско-украинского конфликта.

Ранее Туомас Малинен  призвал Трампа понять, что Россию невозможно победить при любом сценарии.