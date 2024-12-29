В Финляндии заявили о желании властей «сохранить лицо перед населением на случай перезагрузки отношений с РФ»
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Западные политики задумались о том, как сохранить лицо перед гражданами своих стран в случае перезагрузки отношений с Россией.
Такое мнение на своей странице в соцсети высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
По словам эксперта, сейчас этот вопрос является самым обсуждаемым среди европейских чиновников.
Данный сценарий возможен, если не произойдет эскалации российско-украинского конфликта.
Ранее Туомас Малинен призвал Трампа понять, что Россию невозможно победить при любом сценарии.