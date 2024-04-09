Руководство коллективного Запада обсуждает возможность отправки своих инструкторов в составе контингента для того, чтобы те разделили российскую и украинскую армии для последующей «заморозки» конфликта. Соответствующее заявление сделал офицер украинских ВС Сергей Алымов со ссылкой на информацию от отечественных военных, проходящих обучение в странах Запада. Его слова передает местное издание «Страна» в социальных сетях.

Как заявил военный, западные инструкторы уже выражали готовность отправиться на территорию Украины для того, чтобы разделить армии для последующей «заморозки». Тем не менее они готовы сделать это только за гонорар в виде 10 тысяч евро ежемесячно, утверждает Алымов.

Ранее бывший советник американского МО Макгрегор заявил о том, что Одесса и Харьков могут стать российскими городами.