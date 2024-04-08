Полковник Макгрегор: Одесса и Харьков могут стать частью России

Украина может утратить еще большее количество своих территорий в дальнейшем. В частности, в состав российского государства могут перейти Харьков и Одесса. Соответствующее предположение выдвинул экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в беседе с Daniel Davis/Deep Dive , опубликованной на видеохостинге YouTube.

В данной беседе эксперт выразил мнение, что в данном конфликте российская сторона может начертить ту карту, которую захочет. Макгрегор считает, что в состав РФ могут войти, в частности, Харьков и Одесса.

Он подчеркнул, что российское руководство изначально не ставило перед собой цели получить всю украинскую территорию. Тем не менее президент РФ Владимир Путин рассчитывал, что коллективный Запад проявит благоразумие и откажется от идеи включения Украины в Североатлантический альянс.

Эксперт выразил мнение, что продвижение вперед со стороны ВС РФ станет лишь сильнее, когда «почва снова станет твердой». Он подчеркнул, что речь идет о полномасштабном наступлении по всем фронтам.