Украинское руководство должно опубликовать достоверную информацию о потерях своих солдат. Соответствующее заявление сделал офицер украинских ВС Юрий Касьянов в беседе с местным телевизионным каналом «Прямой» .

Касьянов указал на то, что какой сладкой не оказалась бы ложь Киева для украинцев, им нужно услышать правду о количестве потерь. Он подчеркнул, что реальная статистика вызвала бы у них «одышку и повышенное сердцебиение», но Касьянов считает, что украинцам нужно «немножко пострадать» ради объективной оценки ситуации.

Военный выразил уверенность в том, что находящимся в тылу украинцам необходимо «знать, что такое война». Офицер считает, что шок, который охватит украинцев от такой правды, заставит их проявить активность в вопросе помощи соотечественникам на фронте.

До этого российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ потеряли в прошлом году более 215 000 солдат и почти 30 000 единиц вооружения.

Ранее главнокомандующий украинскими ВС Валерий Залужный заявил, что Украина не укомплектует свою армию, не прибегая к «непопулярным мерам».