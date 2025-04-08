Около 70 стран встали в очередь для переговоров с США по пошлинам

По словам министра финансов США Скотта Бессента, около «50, 60, а возможно и почти 70 государств» обратились к американской администрации с просьбой о проведении дискуссий касательно введения ответных пошлин. Это заявление прозвучало в его интервью каналу Fox News.

Министр подчеркнул, что в настоящее время страны достигли пиковых уровней тарифов, и выразил оптимизм относительно возможности их снижения благодаря успешным переговорам, однако подчеркнул, что исход зависит от действий других стран. Он также отметил, что президент США Дональд Трамп намерен лично включиться в переговорный процесс.

Таким образом он ответил на вопрос о вероятности заключения торгового соглашения с Японией в ближайшем будущем. Ранее Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social сообщил о готовности Токио направить делегацию для переговоров после беседы с премьер-министром Японии Сигэру Исибой.

Бессент добавил, что Трамп поручил ему и торговому представителю США Джеймисону Грину возглавить эти переговоры.

Глава Минфина США выразил мнение, что Япония, вероятно, получит «приоритет», учитывая их оперативную реакцию. Он также подчеркнул значимость военных и экономических связей между США и Японией.

Ранее сообщалось, что Маск умолял Трампа отказаться от введения высоких пошлин.