«Он осведомлен гораздо лучше»: военный эксперт поддержал мнение Путина о мобилизации

Президент России Владимир Путин во время Прямой линии заявил, что новая мобилизация на территории страны не планируется. По его словам, подобные меры попросту не нужны в нынешних реалиях, так как потребности ВС РФ покрываются набором добровольцев.

Военный эксперт и аналитик Борис Джерелиевский прокомментировал высказывание российского лидера, отметив, что завершить СВО действительно можно и без дополнительной мобилизации.

«Я думаю, если Владимир Владимирович сказал, что этого достаточно, то так и есть. Он, конечно, осведомлен о положении дел гораздо лучше, но даже по открытым данным ежемесячно 14-20 тысяч добровольцев подписывают контракты с Минобороны. Поэтому, я думаю, задачи СВО можно решить и без такой меры, как мобилизация», — признал собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В то же время существуют определенные проблемы, решить которые без мобилизации будет сложно.

«Открытыми остаются вопросы о ротации уже призванных солдат, которые больше года находятся на фронте, и об отпусках для военных. Насколько это можно перекрыть за счет добровольцев, пока неясно, с этим властям еще предстоит разобраться», — отметил Джерелиевский.

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