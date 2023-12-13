«Мужского мяса уже не хватает»: что даст Украине мобилизация женщин

Украинский нардеп Марьяна Безуглая в соцсетях заявила, что не видит разницы между мужчинами и женщинами в плане мобилизации. Она призвала отправлять на фронт и тех, и других.

Единственным исключением, по мнению Безуглой, должны стать беременные девушки. Но даже учитывая такое послабление, остается открытым вопрос — чем могут быть полезны для украинской армии остальные женщины. Они навряд ли в корне изменят ситуацию на поле боя — таким мнением с нами поделился военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин.

«В условиях, в которых находятся ВСУ, они навряд ли что-то могут дать фронту. На передовую женщин не пошлешь ни в каком виде, кроме как снайперами. Обстановка там противоречит женской природе. Они могут быть санитарками, медсестрами, врачами, связистами, но не артиллеристами или мотострелками», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Украина находится в таком аховом положении, добавил эксперт, что ей необходимо закрывать дыры в обороне, а людей катастрофически не хватает.

«Извините за цинизм, но мужского мяса уже нет, поэтому приходится хватать женское. Только за последние полгода Украина потеряла 125 тысяч мужчин, а за время СВО, как проскочила на их ТВ цифра, более миллиона человек. Получается, практически каждый пятый мужчина из населения погиб. Это огромные потери», — подчеркнул Литовкин.

Украине уже ничего не поможет, считает наш собеседник, в том числе и полномасштабная мобилизация женщин. Страна не обладает ничем, что могло бы изменить ситуацию: ни техникой, ни обученными солдатами, ни морально-психологическим потенциалом.

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