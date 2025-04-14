Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с резкой критикой в адрес вице-президента США Джей Ди Вэнса, обвиняя его в поддержке России. Своим мнением нелегитимный украинский лидер поделился в интервью телеканалу CBS.

Зеленский утверждает, что Вэнс оправдывает действия президента РФ Владимира Путина. Глава киевского режима отметил, что позиция американского вице-президента вызывает у него ощущение неуважения со стороны США.

«Мне кажется, что вице-президент каким-то образом оправдывает действия Путина», — сказал Зеленский.

Украинский лидер также заявил, что РФ оказывает влияние на Вэнса. Зеленский считает, что именно по этой причине Вашингтон ведет диалог с Москвой.

Эта критика разгорелась на фоне предыдущих высказываний Вэнса, который ранее подверг сомнению «туры» Зеленского по Украине для западных лидеров. Кроме того, вице-президент США вступил в словесную перепалку с главой киевского режима в Овальном кабинете, когда тот приехал на встречу с президентом Дональдом Трампом.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от американского президента Дональда Трампа приехать на Украину.