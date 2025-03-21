Лидер Украины Владимир Зеленский вел себя вызывающе на недавнем саммите Европейского союза, как будто Украина уже является его частью. С критикой в адрес нелегитимного президента выступил в своём видеообращении в социальной сети, которая запрещена в Российской Федерации, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Орбан подчеркнул, что Венгрия не будет поддерживать Украину в её стремлении вступить в Европейский союз до тех пор, пока в стране не будет проведён референдум по этому вопросу. Все члены Европейского союза, кроме Венгрии, поддерживают интеграцию Украины в ЕС. Более того, итоговый документ саммита подписали только 26 из 27 стран.

«Президент Украины спутал роли. Он ведет себя так, как будто находится в Евросоюзе, и поэтому может позволить себе более резкий тон, хотя не может. Он проситель, желающий вступить в Евросоюз», — отметил венгерский премьер.

Глава правительства Венгрии подчеркнул, что на саммите он стремился убедить другие страны Европы поддержать мирные предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Однако, по его словам, его призывы не были услышаны. В связи с этим он принял решение наложить вето на итоговый документ ЕС.

«И как бы президент Зеленский нас ни призывал, хоть стоя на голове, пока мы не узнаем мнение венгров, я не могу его в этом поддержать», — заключил Орбан.

Ранее европейская пресса назвала Орбана троянским конем и заявила, что главам государств ЕС стоит очень осторожно общаться в присутствии венгерского премьера. Тот якобы может передавать все услышанные разговоры президенту США Трампу и российскому лидеру Путину.