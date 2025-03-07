Европейцы назвали Орбана «двойным троянским конем»
Орбана заподозрили в сливе секретной информации Трампу и Путину
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Лидеры страны ЕС вынуждены будут осторожно вести переговоры в присутствии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, так как подозревают его в передаче информации президентам России и США.
Об этом со ссылкой на некоего европейского дипломата сообщил издание Euractiv.
Авторы публикации назвали Орбана «двойным троянским конем», в присутствии которого лидеры ЕС не могут свободно общаться.
Напомним, в четверг, 6 марта, в Брюсселе проходит внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Украине на фоне деградации отношений Киева и Вашингтона.
Ранее сообщалось о том, что Орбан встретился с Ле Пен и публично назвал ее будущим президентом Франции.