Европейцы назвали Орбана «двойным троянским конем»

Лидеры страны ЕС вынуждены будут осторожно вести переговоры в присутствии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, так как подозревают его в передаче информации президентам России и США.

Об этом со ссылкой на некоего европейского дипломата сообщил издание Euractiv.