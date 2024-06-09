Государства коллективного Запада хотят нанести РФ военное поражение в конфликте на территории Украины для того, чтобы заполучить ее природные богатства. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в субботу, 8 июня, в беседе с телевизионным каналом Hír TV .

Политик подчеркнул, что лидеры западных стран, вставшие на тропу войны, хотят добиться поражения российской стороны военным путем. Причины для этого просты, добавил Орбан. Речь идет о деньгах и богатствах, имеющихся у России, объяснил он.

Премьер также напомнил о 1990-х годах, когда европейцев встречали в РФ со всей душой, разрешив стать частью экономики страны. По словам политика, уже тогда коллективный Запад попытался воспользоваться РФ и Украиной, но российская сторона взяла «все в свои руки».

Ранее американский политик Рамасвами заявил, что США хотят добиться смены режима в РФ.