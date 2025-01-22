Организатор покушения на Прилепина намерен отказаться от гражданства РФ

Александр Пермяков, признанный виновным в покушении на российского писателя Захара Прилепина, подал в суд ходатайство о прекращении своего гражданства РФ, сообщило РИА Новости.

Отмечается, что Пермяков не считает себя гражданином России. Осужденный получил российское гражданство в 2023 году. Он также имеет паспорт Украины.

Ранее Апелляционный военный суд оставил в силе вынесенный приговор, согласно которому Пермяков должен провести остаток своей жизни в заключении. Его срок составляет пожизненное лишение свободы, с обязательным отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а последующих годов — в колонии особого режима.

Покушение на Прилепина произошло 6 мая 2023 года в Нижегородской области. Автомобиль писателя был подорван в момент, когда он его помощник ехали у поселка Пионерское. В результате инцидента Прилепин получил тяжелые ранения, а его товарищ Александр Шубин погиб на месте.

Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как теракт. Уже 6 мая правоохранители задержали подозреваемого в подрыве публициста. Им оказался Пермяков, который дал признательные показания.

На допросе он заявил, что заложил две противотанковые мины на пути следования Прилепина, а затем активировал их дистанционно, после чего скрылся в лесу. Пермякова осудили по статьям 205 УК РФ, 205.3 УК РФ, ст. 222 УК РФ, ст. 223.1 УК РФ, ст. 327 УК РФ. Они касаются незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов, производства взрывных устройств, совершения теракта, приобретения и хранения заведомо поддельного удостоверения с целью облегчения совершения другого преступления.

В октябре 2024 года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал о раскрытии покушений на Захара Прилепина и Владлена Татарского.