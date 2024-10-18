Глава СК Бастрыкин рассказал о раскрытии покушений на Прилепина и Татарского

Председатель СК России Александр Бастрыкин в интервью KP.RU рассказал про работу следователей, а также раскрыл некоторые детали расследований самых громких дел за последние годы. Интервью приурочено к 70-летию отечественной службы криминалистики.

Начали с обсуждения важности работы органов в борьбе с преступностью. Бастрыкин подчеркнул, что методы и квалификация сотрудников постоянно улучшаются. Например, за последние десять лет стала точнее сфера анализа ДНК, обновилась многая техника и расширились возможности. Еще несколько десятилетий назад не умели выявлять так точно мельчайшие детали веществ и следов человека. Шагнули вперед и сами специалисты.

Сейчас ведомства могут похвастаться высокими показателями в расследованиях тяжких преступлений за восемь месяцев 2024 года: раскрываемость убийств составила 93,6%, а изнасилований — 99,1%.

Бастрыкин напомнил, что раскрывали за многие годы самые громкие, скандальные и вызывающие ужас преступления: от пожаров в «Хромой лошади» и в кемеровской «Зимней вишне», до авиакатастроф, взрывов и зверств украинского режима.

Вспомнил Бастрыкин про расследование уголовного дела о теракте, в ходе которого ранили писателя Захара Прилепина. На месте применили криминалистическую технику, провели осмотр, изъяли вещественные доказательства. Например, противотанковую мину. Все указало на гражданина Украины, который получил приговор за содеянное.

Одной из неотъемлемых частей любого дела является экспертиза. В случае с убийством военкора Владлена Татарского изымали видеозаписи с места происшествия, восстанавливали маршрут преступницы, собирали доказательства, проводили анализы. Догадки следователей подтвердились и виновница получила серьезный срок.

Глава СК подчеркнул, что на одну технику следователи не полагаются. Ведь им предстоит проанализировать и тщательно изучить материалы. Только в расследовании о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы изъято более 3000 файлов на несколько терабайт.

«Детальный осмотр этих данных с использованием специальных программных продуктов проводился группой сотрудников несколько месяцев. В результате удалось идентифицировать свыше 400 человек. По другому делу о событиях в Республике Башкортостан аналогичным путем идентифицированы 76 лиц, участвовавших в массовых беспорядках и нападениях на сотрудников правоохранительных органов», — отметил Бастрыкин.

Также ведомство работает над нераскрытыми делами. За годы следователи раскрыли не меньше 102 тысячи преступлений прошлых лет, в том числе из 90-х. В делах задействуют старые материалы, поднимают много архивов, применяют старые и современные методы расследований, которые приводят к результату.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве младенца в Екатеринбурге.