Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки для заключения мирного соглашения.

Данное заявление главы киевского режима в интервью РИА Новости прокомментировал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он отметил, что такая позиция украинского лидера наглядно демонстрирует его скудоумие.

Также Рогов напомнил, что срок президентских полномочий Зеленского уже давно истек, поэтому у него нет права высказываться на тему того, что признавать, а что нет.

«Мнение Зеленского никого не интересует», — отреагировал Рогов.

Отказ Зеленского от переговоров говорит о его наплевательском отношении к судьбе людей, проживающих на подконтрольных ему территориях.

Ранее сообщалось о том, что влиятельный американский сенатор ответил на хамство Зеленского.