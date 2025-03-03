Влиятельный американский сенатор ответил на хамство Зеленского

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм* дал ответ президенту Украины на хамское заявление в его сторону. Запись со своим мнением он сделал в социальной сети Х.

Ранее Грэм призвал украинского лидера уйти в отставку. Тот в ответ заявил, что мнение сенатора будет иметь вес только в том случае, если американец получит украинское гражданство.

«К сожалению, пока не пройдут выборы, никто на Украине не имеет права голоса», — так прокомментировал Грэм выходку Зеленского.

Ранее советник Трампа Майк Уолтц заявил, что Зеленский упустил шанс связать Украину и США на целое поколение вперед. Он считает, что за счет сделки по редкоземельным металлам могла быть выстроена устойчивая связь на целые десятилетия между двумя странами, но украинский президент не дал свершиться такой возможности.

*внесен в России в список террористов и экстремистов