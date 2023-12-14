Палата представителей США поддержала проект оборонного бюджета на 2024 год

Палата представителей поддержала проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год, следует из результатов голосования.

Объем бюджета составит 883,7 миллиардов долларов. На помощь Украине из этих средств предусмотрено 800 миллионов долларов. Следующий этап – согласование документа президентом США Джо Байденом.

В среду, 13 декабря, проект бюджета в рекордные 886 миллиардов долларов одобрил сенат, однако при дальнейшем согласовании были внесены изменения, в результате чего сумма понизилась до 883,7 миллиардов долларов. По результатам голосования 310 законодателей высказались «за», 118 – «против».

Соответствующий проект о выделении финансов на оборонную сферу Соединенных Штатов согласовывается каждый год. В документе обозначаются руководящие принципы оборонной политики США на предстоящий год, а также аспекты, связанные с объемом и критериями распределения финансирования.

Ранее мы сообщали, что в НАТО согласились с тем, что интерес к Украине со стороны Запада постепенно угасает на фоне трудностей с выделением Киеву со стороны США военной помощи, а также позицией Венгрии относительно вступления Украины в Европейский союз (ЕС).